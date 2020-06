PSG : 80ME pour deux joueurs, Paris va frapper en Italie !

Dans : PSG.

Après la signature de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain va continuer son mercato en Italie et ce sont deux joueurs de l'AS Rome qui sont dans la cible de Leonardo.

Le PSG n’a pas eu besoin d’attendre l’ouverture officielle du mercato pour frapper un premier gros coup, puisque dimanche le club de la capitale a officialisé la signature définitive de Mauro Icardi en provenance de l'Inter. Cette première mission de Leonardo étant réglée, le directeur sportif du Paris Saint-Germain peut désormais passer aux autres dossiers, lesquels devraient permettre au Brésilien de rester dans un pays qu’il aime autant que la France, l’Italie. Car les prochains renforts du Paris SG devraient encore venir de Serie A et plus précisément de l’AS Rome. Ce lundi, L’Equipe affirme en effet que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo auraient déjà préparé une offre couplée pour recruter deux joueurs de la Roma, Adam Marusic et Sergej Milinkovic-Savic.

Le défenseur monténégrin serait la choix numéro 1 afin de remplacer Thomas Meunier, ce dernier, en fin de contrat, n’ayant reçu aucune offre de prolongation de la part du Paris Saint-Germain. Adam Marusic plait énormément à Leonardo, et sa valeur estimée à 15ME n’est évidemment pas un frais pour le PSG, qui dans ce dossier n’a pour l’instant qu’un concurrent, à savoir Everton. Autre joueur de l’AS Rome sur les tablettes du Paris Saint-Germain, et ce n’est pas une nouveauté, Sergej Milinkovic-Savic. Le directeur sportif brésilien garde un contact permanent avec les proches du milieu de terrain serbe et aurait récemment évoqué les contours d’un transferts lors du prochain mercato. Pour convaincre la Roma de céder simultanément Adam Marusic et Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Khelaifi est prêt à signer un chèque total de 80ME. A Leonardo de mettre tout cela en musique, et on peut lui faire confiance pour arriver à ses fins.