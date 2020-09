PSG : Leonardo insiste pour Bakayoko, Paris et Chelsea négocient

Dans : PSG.

Leonardo souhaite rapatrier Tiémoué Bakayoko pour renforcer l’entrejeu du PSG. Chelsea y est favorable, mais Paris devra s’aligner sur les exigences du club londonien.

Qui recruter pour se donner les moyens de gagner la Ligue des Champions ? Le Paris Saint-Germain et son directeur sportif, Leonardo, doivent se creuser les méninges pour apporter du sang frais à leur effectif. Le milieu de terrain est un secteur que le club de la capitale souhaite renforcer. Pour ce faire, les dirigeants du Paris SG ont coché le nom de Tiémoué Bakayoko. Le joueur prêté la saison dernière à l’AS Monaco n’est plus désiré par Frank Lampard à Chelsea. Il suscite l’intérêt du PSG depuis l’été dernier. « Oui, bien-sûr qu’un jour j’aimerais jouer à Paris, je ne peux pas mentir là-dessus. Cela représente beaucoup pour moi et pour mes proches », lâchait-il l’an dernier dans les colonnes de l’Équipe face à l’intérêt du club parisien.

Le champion de France en titre est bien décidé à ne pas laisser passer sa chance, cette fois-ci. Selon The Sun, le PSG et Chelsea sont en pleine discussions. Les Blues estiment la valeur de Bakayoko à 35 ME. La formation francilienne souhaite, elle, obtenir le prêt du milieu de terrain tricolore assorti d’une option d’achat. Un marché sur lequel le club londonien pourrait finalement s’aligner. Le média anglais rapporte que Chelsea pourrait accepter un prêt payant de 5 ME, débouchant sur une option d’achat de 30 ME. Le temps presse pour le PSG. S’il souhaite impérativement s’offrir les services du natif de Paris, le finaliste de la dernière Ligue des Champions devra se mettre d’accord avec Chelsea avant le 5 octobre, jour de clôture du mercato.