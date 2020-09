PSG : Leonardo galère pour remplacer Thiago Silva

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central pour compenser le départ de Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo se retrouve en difficulté. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain vient d’essuyer un nouveau refus en Italie.

Voilà un dossier où le Paris Saint-Germain est attendu au tournant. Alors que Thiago Silva continuait de briller, Leonardo a préféré le laisser filer en fin de contrat. Le directeur sportif a bien tenté de le retenir à la dernière minute mais son accord avec Chelsea était déjà acté. De quoi agacer l’entraîneur Thomas Tuchel, qui aurait préféré conserver son capitaine, et qui attendra que son supérieur le remplace par un défenseur central de qualité. Seulement voilà, le marché actuel n’est pas simple. La preuve, le dirigeant brésilien, qui n’a pas l’enveloppe nécessaire pour s’offrir le Napolitain Kalidou Koulibaly, ne pourra pas non plus attirer son autre cible Milan Skriniar.

En effet, le directeur sportif de l’Inter Milan Piero Ausilio a catégoriquement fermé la porte au départ du Slovaque, pourtant moins utilisé par le coach Antonio Conte. « Skriniar est un joueur pour lequel nous avons fait le bon investissement, a réagi le DS italien pour Sky Sport. Il est avec nous depuis trois ans et il a été très bon. Il a peut-être moins joué dernièrement, mais nous continuerons à miser sur lui. Il n'y a pas de négociations pour lui. » Si le message sert à faire monter les enchères, Leonardo n’aura sûrement pas les moyens d’y participer.