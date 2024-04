PSG ‍: Interdiction absolue d'être supporter de l'OM

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille sont qualifiés pour les demi-finales, respectivement en Ligue des champions et en Europa League. Pour Marquinhos, supporter l'OM n'est pas une option à la maison.

Capitaine emblématique du PSG, dont il est désormais le joueur le plus capé avec 437 matchs depuis qu'il a signé en provenance de l'AS Rome, Marquinhos a largement contribué à la nette victoire de Paris mardi dernier face au FC Barcelone. Même s'il a parfois été chahuté par les supporters, le défenseur international brésilien a toujours tout donné pour un club qu'il a dans le coeur. A 29 ans, et lié jusqu'en 2028 avec les champions de France, Marquinhos n'envisage plus de finir sa carrière dans un autre club, et son entourage est à l'unisson du joueur concernant l'amour de Paris. On l'a vu, son épouse brésilienne a disjoncté après la qualification du PSG, cette dernière lançant un chant entonné dans le virage Auteuil. Et qu'on se le dise, il ne faudrait pas que les enfants du couple Marquinhos se décident à supporters l'Olympique de Marseille, car sinon les sanctions pourraient tomber.

La famille Marquinhos c'est 100% PSG

La femme de Marquinhos c'est pas Neymar pic.twitter.com/Xzlbm8alxk — Brulax ❤️💙 (@bruulaax) April 17, 2024

Répondant, dans Le Parisien, à une question de Julien Cazarre, le défenseur central du Paris Saint-Germain et de l'équipe du Brésil, n'envisage pas du tout que ses enfants le trahissent. Et s'il adore rigoler, ce sujet est à prendre avec sérieux. « Qu’est-ce qui serait le pire à mes yeux : ne jamais gagner la Ligue des champions avec le PSG ou qu’un de mes enfants m’annonce qu’il est supporter de l’OM ? Oh là là! Julien Cazarre est quelqu’un qui a marqué mon histoire à Paris, car j’aime bien rigoler et j’aime les gens qui provoquent ce sourire chez les gens. Mais être supporter de l’OM à la maison, c’est impossible ! Ne jamais gagner la Ligue des champions avec Paris, ça serait très difficile mais c’est impossible d’être pour l’OM à la maison, c’est interdit. Les enfants sont déjà éduqués, Paris, Paris, Paris… Ils chantent déjà les chants du PSG », témoigne Marquinhos qui pour l'instant a visiblement convaincu toute sa famille d'être à bloc derrière le club de la capitale.