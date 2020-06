PSG : Accord avec Bennacer au mercato ? Milan voit rouge !

Dans : PSG.

A la recherche d’un milieu de terrain au mercato, le PSG explore la piste menant à l’international algérien de l’AC Milan, Ismaël Bennacer.

On le sait, la grande priorité de Leonardo à ce poste se nomme Sergej Milinkovic-Savic. Mais pour le directeur sportif brésilien, il ne sera pas chose aisée de boucler la venue du métronome de la Lazio Rome, estimé à plus de 60 ME sur le marché des transferts. C’est précisément car la piste du Serbe s’annonce délicate que le PSG a avancé sur le dossier Ismaël Bennacer. Et de manière considérable puisque selon les informations du compte insider La Source Parisienne, un accord a été trouvé entre le milieu algérien de l’AC Milan et le Paris Saint-Germain.

Un premier pas décisif dans l’optique d’une signature d’Ismaël Bennacer à Paris. Néanmoins, un transfert de l’ancien joueur d’Empoli dans la capitale française est encore utopique à ce stade des négociations. Car toujours selon la même source, l’AC Milan n’entend pas se séparer aussi rapidement de son joueur, recruté il y a tout juste un an. C’est ainsi que le club lombard réclamerait la coquette somme de 50 ME pour Ismaël Bennacer, acheté pour seulement 16 ME il y a un an. De son côté, Leonardo ne souhaite pas monter au-delà de 30 ME. Autant dire que les positions des deux clubs sont très éloignées et que ce dossier ne devrait donc par conséquent pas se concrétiser rapidement. Reste à voir si le PSG, qui suit également les pistes Thomas Partey et Tiémoué Bakayoko, mettra le dossier Ismaël Bennacer en stand-by en raison des exigences XXL de l’AC Milan. C'est une réelle possibilité pour le journaliste Nicolo Schira, lequel affirme de son côté que le club transalpin n'a aucunement l'intention de se séparer d'Ismaël Bennacer cet été. La fin des espoirs pour le PSG et pour l'Algérien ?