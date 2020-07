PSG : Leonardo fait passer un message à 35 ME, la réponse tombe

Dans : PSG.

Au fil des jours, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’attaquant brésilien Matheus Cunha (21 ans) tend à se confirmer.

Il y a tout juste une semaine, Le Parisien affirmait que l’avant-centre du Hertha Berlin n’était pas pisté par le Paris Saint-Germain pour étoffer son secteur offensif. Depuis, les médias allemandes et brésiliennes se sont emparés du dossier en affirmant le contraire. Et ce vendredi, Sky Sports met les pieds dans le plat en affirmant qu’une réunion s’est récemment tenue à Berlin entre les agents du joueur et les dirigeants du Hertha Berlin. A cette occasion, Leonardo avait chargé les représentants de Matheus Cunha de sonder le Hertha afin de savoir si un transfert était envisageable cet été.

Par ailleurs, le média affirme que le Paris Saint-Germain est d’ores et déjà prêt à poser entre 30 et 35 ME sur la table pour recruter ce prometteur attaquant brésilien, recruté pour la coquette somme de 18 ME il y a tout juste six mois en provenance du Red Bull Leipzig. A l’occasion de cette réunion, la direction du Hertha Berlin se serait toutefois montrée assez inflexible sur l’avenir du joueur, indiquant qu’un départ n’était pas à l’ordre du jour. Le dossier se complique donc pour le Paris Saint-Germain, qui cherche une doublure à Mauro Icardi sur le marché des transferts. Mais pour Leonardo, qui souhaite également le renfort d’un latéral droit, d’un défenseur central et d’un milieu défensif, hors de question de se ruiner pour un super-sub. La tâche du directeur sportif parisien s’annonce donc particulièrement délicate, les bons attaquants à moindre coût ne courant pas les rues à travers l’Europe…