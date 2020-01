PSG : Leonardo est tenace, un nouveau deal proposé à la Juventus !

Dans : PSG.

Durant plusieurs jours, il a été question d’un échange entre la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain concernant Emre Can et Leandro Paredes.

Finalement, l’hypothèse d’un deal entre les deux clubs a été balayée par le champion d’Italie en titre, qui a officiellement indiqué qu’Emre Can allait rester au club jusqu’à la fin de la saison. Cela ne veut pas dire que la Juventus Turin ne fera pas affaire avec Paris durant ce mercato hivernal. Et pour cause, Calcio Mercato indique en ce milieu de semaine qu’un autre échange est envisagé par les dirigeants des deux clubs, et surtout par ceux du Paris Saint-Germain. Cette fois, c’est le secteur défensif qui est concerné.

Toujours très intéressé par le profil du très polyvalent Mattia De Sciglio, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire. Et pour convaincre la Juventus Turin de lui céder l’international italien, capable de jouer sur le côté droit mais également à gauche, la possibilité d’inclure Thomas Meunier dans le deal a été évoquée entre les deux clubs. Pour rappel, l’international belge sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain. Il s’agit donc pour le champion de France en titre d’une occasion en or d’utiliser la valeur marchande de son joueur avant que ce dernier ne parte libre de tout contrat l’été prochain. Reste à voir si la Juventus Turin sera emballée par cette perspective durant le mois de janvier…