PSG : Leonardo en alerte, Mourinho veut larguer Aurier !

Le départ de Colin Dagba étant prévu pour cet été, le PSG va recruter un nouveau latéral droit lors du prochain mercato.

Mauricio Pochettino ne considère pas Thilo Kehrer comme un pur latéral droit tandis que Colin Dagba a été jugé trop tendre pour un club de la dimension du PSG. Dans les mois à venir, un nouveau joueur va ainsi être recruté à ce poste. L’idée est d'acheter un joueur au niveau similaire à celui d’Alessandro Florenzi afin que les deux hommes se tirent la bourre et se livrent une bataille saine pour le poste de latéral droit au Paris Saint-Germain. Il y a une semaine, Foot Mercato lâchait une information surprenante en dévoilant que Mauricio Pochettino poussait en interne pour le grand retour de Serge Aurier, vendu à Tottenham en août 2017 pour 25 ME. Une piste qui pourrait rapidement devenir très plausible selon Football Insider.

Et pour cause, le média britannique dévoile que José Mourinho ne s’opposera pas au départ de l’international ivoirien de 28 ans lors du prochain mercato. Serge Aurier a énormément progressé en quatre ans à Tottenham, mais l’Ivoirien semble atteindre certaines limites qui irritent José Mourinho. Le « Special One » aurait par exemple été très agacé par la performance de certains de ses cadres lors de l’humiliation contre le Dinamo Zagreb en Ligue Europa et Serge Aurier fait partie des joueurs ciblés par le coach portugais. En fin de contrat dans un an avec Tottenham, l’ex-défenseur du PSG et de Toulouse ne devrait donc pas se voir proposer de prolongation, et sera disponible sur le marché des transferts cet été. La belle opportunité va donc se présenter pour le PSG de recruter Serge Aurier à moindre coût au vu de sa situation contractuelle. Il sera désormais intéressant de connaître le prix fixé par l’intransigeant président des Spurs, Daniel Levy…