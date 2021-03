PSG : Aurier de retour à Paris, la surprise de Pochettino ?

Dans : PSG.

Pour venir renforcer la défense du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino pourrait compter sur un joueur qu'il connait bien, et que le PSG connaît bien aussi, Serge Aurier.

Parti du Paris Saint-Germain lors du mercato 2017, sans que personne ne pleure réellement du côté du club de la capitale, Serge Aurier s’est refait une santé sportive à Tottenham, le défenseur ivoirien étant revenu dans le droit chemin après quelques dérives restées célèbres lorsqu’il était au PSG. Mais le temps a fait son oeuvre et plus rien ne s’oppose à un éventuel retour de Serge Aurier si cela devait se faire lors du prochain marché des transferts. Et justement, ce mercredi, FootMercato affirme que pour renforcer sa défense, Mauricio Pochettino pense au joueur qu’il a eu sous ses ordres à Tottenham. L’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain sait très bien que Serge Aurier est désormais à un peu plus d’un an de la fin de son contrat avec les Spurs, une situation favorable à un deal. Le média spécialisé affirme que Daniel Levy pourrait lâcher l’international ivoirien pour 12ME, soit un peu moins de la moitié de la somme payée par Tottenham pour le faire venir du PSG.

Al-Khelaifi et Pochettino discutent avec Aurier

FM précise que Serge Aurier et Mauricio Pochettino ont discuté d’un possible retour au Paris Saint-Germain, ce qui pourrait être facilité par la proximité entre le défenseur ivoirien et Nasser Nasser Al-Khelaifi. Malgré l’affaire Laurent Blanc, que Serge Aurier avait allumé lors d’une célèbre séquence sur Téléscope, le président qatari du PSG a une relation toujours amicale avec Serge Aurier, et depuis quatre ans les deux hommes échangeraient régulièrement. On peut toutefois faire remarquer que ce n'est pas la première fois que l'on évoque l'intérêt de Mauricio Pochettino pour un de ses anciens joueurs de Tottenham, on se souvient notamment de la rumeur qui envoyait Dele Alli au Paris Sain-Germain lors du mercato d'hiver, mais que pour l'instant cela n'est jamais allé plus loin.