PSG : Leonardo à Paris, Henrique c'est fini, c'est tranché !

Dans : PSG, Ligue 1.

Un coup de tonnerre se prépare dans les entrailles du Paris Saint-Germain, avec le grand retour de Leonardo. Dans la foulée de la presse italienne, Paris United et Soccer Link annoncent que le dirigeant brésilien est arrivé à Paris ce jeudi, et devrait prochainement retrouver son poste de directeur sportif. Appuyé par l’Emir du Qatar, ce choix permettrait à un homme emblématique et apprécié par les supporters de retrouver les commandes du club dans le domaine sportif.

De son côté, Antero Henrique a bien compris que le vent avait tourné, et il aurait été conseillé par ses proches de démissionner plutôt que de subir l’affront d’un limogeage venu d’en-haut. Si cela devait se confirmer, il s’agirait d’un geste très fort de la part du PSG pour relancer le club de la capitale, qui s’embourbe à tous les niveaux ces dernières années, et dont le recrutement n’a pas donné satisfaction dernièrement. Et en toile de fond, les relations entre Henrique et l’entraineur Thomas Tuchel seraient catastrophiques, empêchant toute collaboration sereine au mercato. Le roi Léo pourrait ainsi arriver en sauveur dans un poste qui est taillé pour lui, comme il l’a déjà prouvé par le passé.