PSG : Leeds racheté 130 ME par le Qatar, c’est bouillant

Dans : PSG.

Après s’être vaguement penché sur le cas de l’AS Roma, l’Emir du Qatar est finalement tout proche d’acheter le club anglais de Leeds United.

Près de dix ans après avoir officiellement acheté le Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments est sur le point de prendre le contrôle d’un second club. Et comme cela a été ébruité à plusieurs reprises dans la presse britannique et française ces derniers mois, il s’agit de Leeds United. Ce mardi, le site 90 Min confirme l’information selon laquelle l’écurie, dont Marcelo Bielsa est actuellement l’entraîneur, va passer sous pavillon qatari dans les prochaines semaines. Avec cette acquisition, l’Emir du Qatar atteint un objectif important, celui d’étendre son portefeuille à l’Angleterre.

Concernant le prix de l’opération, le média dévoile que l’actuel propriétaire de Leeds, l’homme d’affaires italien Andrea Radrizzani, a accepté une offre avoisinant les 130 ME de la part du Qatar pour la vente de 100 % des parts du club. Le média précise qu’en interne, le club britannique a fait son maximum pour conserver le secret mais finalement, l’information a fuité et devrait se répandre comme une traînée de poudre dans les prochaines heures. Par ailleurs, il est notifié que de nombreux clubs anglais étaient également dans les radars de Nasser Al-Khelaïfi et des dirigeants qataris mais que c’est finalement sur Leeds que le choix de QSI s’est arrêté. Reste maintenant à voir si cette acquisition aura un impact direct ou indirect sur le Paris Saint-Germain. De plus, il sera intéressant de voir quel sera le nouvel organigramme du club anglais, actuellement leader de la seconde division anglaise avec trois points d’avance sur le 3e, Fulham.