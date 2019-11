PSG : Coup de tonnerre, le Qatar met la pression sur le Paris SG !

Dans : PSG.

Les discussions de plus en plus avancées entre QSI, le fonds d’investissement du Qatar propriétaire du PSG, et le club de Leeds United, posent question.

A l’heure actuelle, un rachat du club anglais est fortement pressenti, et cela pourrait avoir de grosses conséquences pour le Paris Saint-Germain. En effet, si le rachat est en bonne voie, il reste à savoir ce que veut réellement faire QSI de Leeds, un club fort du paysage anglais qui lutte pour remonter en Premier League. Le Qatar ayant l’ambition de mettre en avant sa capacité à investir et à performer sportivement comme financièrement, l’idée serait d’installer Leeds dans la première partie de tableau de la Premier League. Mais la grande question, qui n’est pas encore d’actualité, se pose déjà. Que faire si Leeds parvient à se qualifier en Ligue des Champions, sachant que l’UEFA interdit la présence de deux clubs au même propriétaire dans les compétitions européennes ? Selon Le Parisien, ce sujet fait déjà l’objet de discussions à Doha, où les échecs parisiens en Ligue des Champions ont fini par énerver, voire lasser, au Qatar.

« La présence de ce petit frère serait aussi une source de motivation et de pression pour Paris, afin de faire mieux au printemps sur la scène européenne et de satisfaire des propriétaires qui se sont montrés furieux et proches de la résignation lors des derniers échecs », souligne ainsi le quotidien francilien, pour qui il risque véritablement d’y avoir des conséquences si le PSG continue de se faire malmener en Europe sans obtenir de résultats.