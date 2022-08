PSG : Leandro Paredes ça sent la fin à Paris !

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Partira ou partira pas. Telle est la question concernant l'avenir de Leandro Paredes au PSG. Destiné à un rôle de doublure, le milieu de terrain a pourtant plusieurs grands clubs qui s'intéressent à lui.

Il y a certains joueurs qui vont sans aucun doute quitter le PSG comme Kurzawa, Navas, Diallo ou encore Gueye. Et d'autres où la situation est plus délicate. C'est le cas de Leandro Paredes. Avec l'arrivée de Vitinha, mais surtout de Renato Sanches, la direction parisienne a envoyé un message fort à l'Argentin. Il a perdu sa place de titulaire. Si le joueur de 28 ans est soutenu par ses amis Messi et Neymar, Christophe Galtier est catégorique, il ne compte pas sur l'ancien joueur du Zénit Saint-Pétersbourg qui devra se contenter de quelques bouts de matchs s'il décide de rester au club de la capitale. Cette situation n'est pas passée inaperçue pour les voisins européens du PSG qui sentent qu'une bonne affaire à moindre coup est envisageable. Si la Juventus de Turin est la plus avancée sur le dossier, elle pourrait se faire doubler par un géant de la Premier League.

Paredes à Liverpool, la folle rumeur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Leandro Paredes (@leoparedes20)

Selon les informations de calciomercato, Liverpool est intéressé par le profil de Leandro Paredes. Le club anglais qui subit souvent des blessures au niveau de son milieu de terrain, aimerait se renforcer sur ce secteur de jeu. L'international Argentin (44 sélections) a un volume de jeu qui peut correspondre à l'Angleterre et au rythme effréné de la Premier League. Si la Juventus reste en avance sur ce dossier, aucun accord n'a été trouvé et tout reste à faire pour convaincre Paredes qui sait toutefois que son avenir s'écrit loin du PSG. Reste à savoir si ce sera du côté des Reds de Jurgen Klopp ou avec son ancien coéquipier et collègue en sélection nationale, Angel Di Maria.