PSG : Le vrai salaire de Neymar au PSG révélé, et ça pique les yeux !

Dans : PSG, Ligue 1.

Ce dimanche, Der Spiegel publie une nouvelle partie des documents de Football Leaks, lesquels concernent cette fois le salaire de Neymar au Paris Saint-Germain. Au lendemain de la publication dans la presse allemande de révélations sur le transfert de Dembélé au FC Barcelone, c'est cette fois fois le PSG qui est donc ciblé.

On apprend ainsi que le vrai salaire de Neymar à Paris est de 36,8ME par saison soit beaucoup plus que les 30ME annoncés lors de la signature de la star brésilienne au PSG. Cela permet toujours à Neymar d'être le deuxième footballeur le mieux payé de la planète derrière Carlos Tevez qui empoche 38ME par an en Chine, même si l'Argentin est lui payé pour ne rien faire ou presque. Concernant le Brésilien du Paris Saint-Germain, si l'on fait de simples calculs, on remarque qu'il touche 100.000 euros par jour depuis qu'il a signé au PSG, soit 4.000 euros de l'heure. Bien évidemment Neymar n'a rien volé et si Paris lui offre ce salaire c'est que la star brésilienne le mérite. Mais forcément ça pique un peu quand même pour le commun des mortels...