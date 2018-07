PSG : Le transfert de Di Maria à l'Inter tombe déjà à l'eau !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Partira, partira pas ? Le feuilleton Angel Di Maria risque bien d’animer le mercato du Paris Saint-Germain.

Remplaçant au PSG, l’international argentin aspire à retrouver une place de titulaire chez un cador européen. Ainsi, Fox Sport révélait ce week-end que l’Inter Milan en avait fait l’une de ses cibles prioritaires en attaque. Oui mais voilà, l’ancien joueur du Real Madrid vaut cher, très cher. En indemnité de transfert, mais surtout en salaire. Et les émoluments du joueur de 30 ans pourraient bien refroidir le club nerazzurri…

Tuttosport affirme ce lundi que l’Inter Milan n’a pas l’intention d’offrir 9ME par an à Angel Di Maria, sa rémunération actuelle au Paris Saint-Germain. Et pourtant, le nom de l’Argentin fait l’unanimité, aussi bien en interne au sein de la direction, que chez les supporters. Pour rappel, Angel Di Maria n’a plus qu’une année de contrat avec le champion de France en titre, et la donne est assez claire : soit il prolonge, soit il part. Si cette piste venait à être définitivement abandonnée, alors l’Inter Milan pourrait jeter son dévolu sur Federico Chiesa, la pépite de la Fiorentina, qui a régulièrement été associée au Paris Saint-Germain il y a un an.