PSG : Le remplaçant de Lucas déjà dans le viseur au mercato

Au cas où Lucas n’avait pas compris à quel point le PSG compte se séparer de lui cet hiver, le match de ce mercredi à Strasbourg peut lui servir de confirmation.

L’attaquant brésilien était encore une fois au bout du banc de touche, et il n’a pu jouer qu’une poignée de minutes dans un match sans grand enjeu à la fin. Si son comportement est irréprochable, son départ est nécessaire pour la suite de sa carrière, mais aussi pour les finances du PSG. Toutefois, un premier couac a eu lieu récemment lors des discussions en vue de son transfert en Chine, puisqu’il est apparu que l’ancien de Sao Paulo n’était pas si chaud que cela à l’idée de rejoindre le club de Beijing Guoan. Un contretemps majeur, car selon l’édition brésilienne de Yahoo, Antero Henrique compte bien compenser le départ de son joueur offensif par l’arrivée d’un autre élément.

Et pour cela, le directeur sportif portugais n’irait pas chercher bien loin puisqu’il rêverait de faire venir Malcom. A 20 ans, le Bordelais est déjà l’atout numéro 1 des Girondins, même si le club aquitain n’a aucune envie de le vendre cet hiver. La période de crise actuelle et une grosse offre parisienne pourraient-elles changer la donne ? Pas certain tant le club de la capitale a aussi l’ambition de recruter au milieu de terrain et au poste de gardien de but, et ne peut pas forcément flamber autant que l’été dernier au mercato. Néanmoins, la prise de contact pourrait servir en vue de l’été 2018, pour lequel Malcom possède un bon de sortie.