PSG ‍: Le Real zappe Mbappé, c’est la folie en Angleterre

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Bientôt libre sur le marché des transferts, l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé n’a toujours pas annoncé sa décision. Un départ au Real Madrid n’est plus si certain d’après les médias espagnols, dont les récentes informations donnent de l’espoir aux pensionnaires de Premier League.

Etant donné le timing suspect, il n’est pas interdit de croire à un coup de bluff du Real Madrid. Au moment où le Paris Saint-Germain est prêt à déposer une plainte contre la Maison Blanche, accusée d’avoir négocié avec Kylian Mbappé sans l’accord de ses dirigeants, voici que la presse espagnole annonce un énorme coup de frein. Tout à coup, on apprend que le club dirigé par Florentino Pérez ne serait plus intéressé par l’attaquant en fin de contrat. Difficile de dire si le Real Madrid a vraiment fait une croix définitive sur sa cible de longue date.

En tout cas, ces rumeurs sont prises au sérieux en Angleterre. De l’autre côté de la Manche, Kylian Mbappé garde une excellente cote de popularité. On sait que Liverpool fait partie de ses plus grands admirateurs. Et les Reds ne sont pas les seuls en Premier League. Selon les informations de FourFourTwo, Manchester United devrait également tenter sa chance. Les Red Devils auraient prévu de prendre la température en envoyant une offre au Français cet hiver, en vue d’une signature l’été prochain.

MU intéressé malgré l'abandon du Qatar

A croire que l’abandon du Qatar pour le rachat de Manchester United n’a pas dissuadé les Mancuniens. A noter que Chelsea et Newcastle pourraient également transmettre une proposition à Kylian Mbappé. Autant dire que le Parisien aura l’embarras du choix en Angleterre si jamais le Real Madrid tourne vraiment la page. Bien sûr, on n’en est pas encore là. Les rumeurs madrilènes concernant Erling Haaland ou encore Jamal Musiala sont à prendre avec précaution dans ce contexte. Mais les moyens financiers sont là en Angleterre, un championnat considéré comme le meilleur au monde et qui fait forcément rêver tout joueur majeur. L'attaquant du PSG a toujours annoncé la couleur que son rêve était de jouer au Real Madrid, mais il ne l'a pas vraiment démontré à chaque intersaison. De quoi entretenir la rumeur d'une folie anglaise cet été, surtout si Mbappé venait à être en fin de contrat et à l'écoute des offres. De toutes les offres.