PSG : Sarkozy sait pourquoi Mbappé a signé à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Un peu plus d'un an après la signature de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, les supporters du club de la capitale n'en finissent pas de se réjouir de la venue de celui qui est désormais une star du foot mondial. Très proche du PSG, dont on a même dit qu'il pourrait en devenir le président, ce qu'il n'a jamais confirmé, Nicolas Sarkozy est interrogé sur Kylian Mbappé dans le cadre d'un documentaire réalisé par M6 sur le champion du monde. Et l'ancien président de la République a dit tout le bien qu'il pensait de Mbappé et a confié les raisons qui ont poussé ce dernier à signer au Paris SG.

Pour Nicolas Sarkozy, l'attaquant a eu tout bon en faisant ce choix de carrière. « Kylian Mbappé pouvait aller dans n’importe quel club, tous le demandaient. Il pouvait faire comme les autres, dire qu’il préférait le championnat anglais, puisqu’ils ont tous le rêve de jouer en Angleterre. Il pouvait dire : « non je voudrais aller au Real Madrid », qui est le club qu’il admirait. Mais il a choisi le PSG. Pourquoi il a choisi le Paris Saint-Germain ? Parce que c’est un petit gars de Bondy, parce que ses racines c’est aussi la région parisienne et parce que Kylian voulait réussir d’abord chez lui. On part de ses racines et on peut, après, aller dans le monde. On ne part pas dans le monde avant d’avoir réussi chez soi. Il faut avoir de grands rêves, même si ce n’est pas sûr de la réaliser. Mais si on n’a pas un grand rêve, c’est certain qu’on ne le réalisera pas. Et Kylian dans son domaine, mais chacun a son domaine, montre que tout est possible. Et c’est ça la leçon de vie de Kylian Mbappé, tout est possible », a expliqué l'ancien chef de l'Etat.