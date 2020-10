PSG : Le Real vient pourrir la prolongation de Di Maria !

Dans : PSG.

À un peu moins d’un an de la fin de son contrat au sein du Paris Saint-Germain, Ángel Di María est déjà courtisé par un grand club, à savoir le Real Madrid.

Le joueur de 32 ans traverse actuellement une période compliquée. Suspendu quatre matchs par la LFP pour avoir craché sur le Marseillais Álvaro González lors du dernier Classique entre le PSG et l’OM, l’Argentin ronge son frein. Mais El Fideo profite peut-être de ce moment de répit avant une longue saison pour se pencher sur son avenir. En fin de bail en 2021 au PSG, Di Maria ne semble pas parti pour prolonger à Paris, où il fait pourtant partie des tops players dans l’effectif de Thomas Tuchel. Les dirigeants parisiens discutent avec lui, mais si la confiance est comme souvent affichée, la réalité de l'avancée des négociations est timorée.

Par conséquent, Di María est plus ou moins sur le marché. Et selon Don Balon, le Real Madrid s’intéresse de près à son ancien joueur. Brillant sous le maillot des Merengue, avec lesquels il a notamment remporté la Ligue des Champions 2014, l’Argentin a laissé un bon souvenir à Madrid. C’est donc pour cette raison que Florentino Pérez et Zinedine Zidane pensent à un Di Maria bientôt libre, qui représenterait une très belle opportunité sur le mercato en cette période de crise. Autant dire que son entourage a entendu parler en provenance de Madrid de l'intérêt de ne pas prolonger, et d'écouter les offres à partir de janvier 2021. Un retour en fanfare au Real, une prolongation au PSG où il se sent bien, ou un dernier contrat en Argentine où il souhaite revenir, réponse dans les mois à venir, au cours desquels le PSG sera tout de même le premier à avoir son mot à dire.