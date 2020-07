PSG : Le Qatar et le Real négocient déjà pour Mbappé !

Dans : PSG.

Cet été, sauf cataclysme et claquage de porte en Ligue des Champions, le PSG n’a pas prévu de se séparer de Kylian Mbappé.

L’ancien monégasque a encore deux ans de contrat, et les dirigeants parisiens songent plus à le prolonger qu’à s’en séparer. S’il y a un départ à venir dans les prochains mois, cela concerne plus Neymar, avec qui les relations ont parfois été compliquées, même si cela s’arrange depuis quelques mois. Concernant Mbappé donc, il ne fait aucun mystère que le Real Madrid compte le faire venir tôt ou tard. L’attaque décisive devrait avoir lieu à l’été 2021, et tout le monde s’y prépare. C’est pour cela que Don Balon affirme que le PSG et le Real Madrid, via Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, discutent déjà des contours d’un éventuel transfert, et notamment des limites à ne pas dépasser pour ne pas brouiller les relations qui sont excellentes entre les deux clubs. L’idée d’acheter cash Kylian Mbappé pour 200 ME ou plus semble en tout cas exclue par la Maison Blanche, et c’est plutôt une somme 100 ME en plus d’un ou deux joueurs de l’effectif comme James Rodriguez ou Gareth Bale, qui serait envisagé.

Pas de quoi faire bondir le Qatar, qui a bien l’intention de ne pas perdre la face au niveau de l’image et sur le plan financier, espérant plutôt, si échange il devait y avoir, récupérer des pépites comme le Japonais Kubo ou le Brésilien Vinicius. Autant dire que l’écart entre les différentes propositions est encore très lointain, mais la clé des discussions sera bien évidemment l’état d’esprit de Kylian Mbappé, qui peut sagement attendre la fin de son contrat et faire craindre le pire aux dirigeants du PSG. Un scénario qui peut aussi mettre le Real Madrid en position de force sur le long terme.