PSG : Le Real Madrid abandonne et laisse un joueur au PSG

Ce n'est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid suivent de très près le dossier Gianluigi Donnarumma, le jeune gardien de but international italien du Milan AC. En juin 2017, un accord semblait même avoir été trouvé entre les Merengue et le club lombard, avant que finalement tout cela soit oublié. Mais, en ce premier jour du mercato d'hiver 2018, le dossier Gianluigi Donnarumma revient sur le haut de la pile.

Et cette fois, le PSG semble avoir la voie libre concernant le portier italien. Selon CalcioMercato, les dirigeants du Real Madrid auraient décidé de lâcher l'affaire, considérant que la situation autour de Gianluigi Donnarumma était trop confuse. Mino Raiola, l'agent du portier milanais, multiplie depuis des semaines les déclarations contradictoires sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma et cela finit pas lasser pas mal de monde, et pas uniquement les supporters du Milan AC. Si ce retrait du Real Madrid se confirmait réellement, le Paris Saint-Germain pourrait alors se lancer dans cette opération pour le mercato d'été, même si d'ici là beaucoup de choses peuvent encore changer, Raiola étant plutôt du genre à multiplier la concurrence pour faire grimper sa commission. En attendant, Gianluigi Donnarumma est de nouveau pris en grippe par les fans du Milan AC...