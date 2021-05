PSG : Le Real a tranché, c'est Mbappé et cet été !

Dans : PSG.

Florentino Pérez a tranché et il a besoin de Kylian Mbappé cet été. Sinon, il se rabattra sur Erling Haaland, mais le PSG est prévenu.

Le PSG et le Real Madrid sont tous les deux éliminés de la Ligue des Champions, mais la saison n’est pas terminée. Les deux clubs jouent le titre et ne sont pas en position de force à quelques encablures de la fin. Il n’empêche, en dépit de la crise sanitaire et économique, le marché des transferts continue d’occuper les esprits. C’est le cas au Real Madrid, où tout le monde est persuadé que la signature de Kylian Mbappé peut encore se produire. Mieux que ça même, puisque le champion du monde français n’a toujours pas prolongé, et risque de mettre le PSG dos au mur dans quelques semaines si cela continue. Une situation qui va permettre à la Maison Blanche d’avancer concrètement dans son plan pour se renforcer cet été, annonce ABC. Le quotidien de la capitale assure que Florentino Pérez a sérieusement posé les premières pierres de son Real Madrid 2021-2022. Cela passera par un mercato actif, avec la volonté de recruter deux défenseurs centraux si jamais Sergio Ramos devait partir, à commencer par David Alaba. Il faudra ensuite un milieu de terrain pour seconder les vieillissants Luka Modric et Toni Kroos.

Mais le projet principal est celui de trouver l’attaquant capable de faire changer de dimension le Real Madrid, et le remettre au niveau des Galactiques. Pour cela, Florentino Pérez ne voit que deux solutions : Erling Haaland ou Kylian Mbappé. Et sans surprise, ABC confirme que le Français a plus la cote que le Norvégien. Une information qui aura tout de même son importance, car cela signifie que le club espagnol se concentrera d’abord sur la possibilité de faire venir le numéro 7 du PSG, avant la machine à buts du Borussia Dortmund. Le risque est bien évidemment de terminer l’été en étant fanny, ce qui pourrait provoquer l’ire des socios. En effet, après le fiasco Eden Hazard, les Madrilènes avaient accepté un mercato 2020 calme, à condition d’avoir un feu d’artifice l’année suivante. Autant dire que, malgré sa réélection facile à la présidence du Real Madrid, Florentino Pérez sent un peu la pression monter pour réussir l’opération Kylian Mbappé cet été.