PSG : Paris éliminé, aucune importance pour Mbappé

L’’élimination du Paris SG en demi-finale de la Ligue des Champions n’aura aucune influence sur l’avenir de Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi, qui a toujours affiché son optimisme pour la prolongation de Kylian Mbappé, aurait certainement préféré voir le PSG passer Manchester City et rejoindre la finale de la Ligue des Champions dans cette optique. Mais le club francilien n’enchainera pas une deuxième finale consécutive, même s’il a déjà su prouver qu’il pouvait se mettre à la hauteur des grands d’Europe. Si après l’élimination, les craintes se sont donc multipliées sur l’avenir de l’international français, elles ne sont pas justifiées selon L’Equipe. Le quotidien sportif affirme que l’absence de finale de Ligue des Champions ne constitue pas un stop radical dans les négociations pour sa prolongation de contrat. Mbappé n'a pas claqué la porte à un avenir au PSG malgré ce résultat négatif. Par contre, c’est du banc de touche que l’attaquant du Paris SG a pu suivre l’élimination de son équipe, et il a certainement remarqué comme tout le monde les failles de l’effectif parisien, notamment en ce qui concerne les latéraux ou la solitude de Neymar pour remonter le ballon.

Un constat partagé par le Brésilien, annoncé comme bien parti pour prolonger mais qui n’a toujours pas officialisé ce nouveau contrat. La grande question reste donc en suspens : quand est-ce que ces deux dossiers vont pouvoir concrètement avancer, alors que les matchs s’enchainent au calendrier ? Leonardo avait prévu de voir tout le monde à la fin de la campagne européenne, histoire d’éviter le grand danger de laisser partir ses deux stars avec leur équipe nationale sans avoir quelques certitudes. Autant dire que c’est dans les prochains jours que ces dossiers pourront avancer, avec probablement un effort à faire sur le PSG. Non pas sur le plan financier, mais sur la construction d’une équipe encore plus compétitive pour la saison prochaine, histoire de donner encore plus envie à Neymar et Mbappé de rester au Paris Saint-Germain quelques années de plus.