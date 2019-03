PSG : Le rappeur Rohff donne une leçon aux supporters du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans la saison du Paris Saint-Germain, il y aura un avant et un après PSG-Man Utd, l'ambiance joyeuse et conviviale qui régnait avant cette élimination choc en Ligue des champions a laissé la place à une situation très tendue entre les Ultras et le Paris SG. Alors que le Collectif Ultras Paris a déjà annoncé qu'il boycottait le déplacement de mardi à Dijon, et que rien n'est encore décidé pour la réception de Marseille dimanche au Parc des Princes, la cassure est nette entre les joueurs parisiens et leurs supporters. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le rappeur Rohff a décidé de lancer un appel afin que les choses s'arrangent.

Car pour l'artiste, il est évident que certains supporters y sont allés trop fort. « Non non non, ce n’est pas dans ces moments-là qu’il faut lâcher l’équipe. Je l’ai déjà dit, on supportera le PSG même relégué. Arrêtez de brûler les maillots ! Ce n’est pas quand il va faire beau qu’il faudra revenir. C’est dans ces moments que nous sommes une famille, je ne suis pas d’accord. On ne pleurniche pas, on va l’avoir cette putain de Champions League un de ces quatre », a lancé un Rohff décidé à joueur les casques bleus dans ce climat tendu.