PSG : Le Qatar triche, Javier Tebas craque et accuse !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis le transfert de Neymar à Paris en juillet 2017, les supporters du Paris Saint-Germain ont appris à faire la connaissance de Javier Tebas. Le président de la Liga espagnole est le symbole de l’anti-Qatar et de l’anti-PSG à travers le monde. Et ces dernières heures, le dirigeant madrilène a encore fait honneur a sa réputation. Interrogé sur les Etats propriétaires de club comme c’est le cas à Paris donc mais également à Manchester City, Javier Tebas a frappé fort. Sur le site de Marca, il accuse notamment le Qatar de tricher avec des faux contrats de sponsoring.

« Comme il s’agit d’un club d’État, ils inventent des sponsors. L’exemple le plus flagrant du PSG, dénoncé par la Liga, est un prétendu sponsoring de "Qatar Tourism" (sic) d’un montant de 50 millions d’euros. Bien sûr, les touristes abondent au Qatar... (rires) À titre de comparaison, les Bermudes, un pays à forte densité touristique, qui a à peu près la même population que le Qatar, n’investissent que deux millions d’euros pour leur promotion. Et en plus de ça, ils ont également eu le parrainage d’une banque qatarie qui doit à peine avoir un bureau, et a également payé 70 millions » a pesté un Javier Tebas plus anti-PSG que jamais. Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar apprécieront.