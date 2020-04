PSG : Le Qatar snobe Tuchel et s’offre Icardi pour 70 ME

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, la tendance était clairement à un départ de Mauro Icardi à l’issue de son prêt au PSG en provenance de l’Inter Milan.

Après une première partie de saison étincelante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l’international argentin avait glissé dans la hiérarchie des avant-centres au point de devenir la doublure d’Edinson Cavani, juste avant l’interruption des compétitions en raison de la crise sanitaire. Un déclassement que l’ancien capitaine de l’Inter Milan n’avait absolument pas apprécié, au point de piquer une véritable crise de nerfs à Dortmund, après avoir appris sa non-titularisation de la bouche de Thomas Tuchel.

Dès lors, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se sont posés un certain nombre de questions au sujet de Mauro Icardi dans l’optique du mercato estival puisque pour rappel, le PSG dispose d’une option d’achat à 70 ME pour acter définitivement la signature de l’Argentin. Dans les colonnes du journal L’Equipe lundi matin, on apprenait que le contexte actuel était encore trop flou aux yeux de Leonardo pour se prononcer définitivement au sujet de l’avenir de Mauro Icardi. Mais visiblement, les dernières heures ont permis à l’état-major du Paris SG de réfléchir et de trancher définitivement ce sujet bouillant…

L'avis de Tuchel ignoré par Al-Khelaïfi ?

En effet, le Corriere dello Sport affirme ce mardi que le Paris Saint-Germain a pris la décision de lever l’option d’achat à 70 ME de Mauro Icardi. Pour expliquer ce brutal revirement de situation, le journal transalpin indique que c’est Thomas Tuchel qui était très sceptique sur le fait de conserver Mauro Icardi. Mais puisque la tendance est à un départ de l’entraîneur allemand, Leonardo, convaincu par le bénéfice de cette opération pour le PSG, a pris la décision de lever l’option d’achat du joueur. Dans les prochaines semaines, Mauro Icardi devrait donc signer un contrat portant sur trois ou quatre ans en faveur du Paris Saint-Germain même si avec la sulfureuse Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, un retournement de situation est toujours possible. D’autant que le couple cherchait à revenir en Italie selon les informations qui circulaient dans la presse italienne ces derniers jours. Les rumeurs envoyant Icardi à Naples, au Milan AC ou à la Juventus Turin s’étaient notamment multipliées.