PSG : Icardi, Wanda, Leonardo, une partie à trois au mercato

Où jouera Mauro Icardi la saison prochaine ? Entre l'attaquant argentin, Wanda Nara et Leonardo, c'est une partie de poker menteur.

L’avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain était déjà flou avant la mise en pause de la saison footballistique, mais cela ne va évidemment pas s’arranger avec ces longues semaines d'arrêt total des compétitions. Prêté par l’Inter Milan lors du mercato estival 2019 avec une option d’achat que le PSG devait lever, ou non, en mai contre un paiement de 70ME, l’attaquant argentin a chuté dans la hiérarchie offensive décidée par Thomas Tuchel. Au point même que la tendance serait plutôt à un retour à la case milanaise l’été prochain. Mais avec les bouleversement sportifs et encore plus économiques provoqués par l’épidémie de coronavirus, il est évident que l’on entre désormais dans une nouvelle ère pour le football européen. La seule vraie certitude avec Mauro Icardi c'est que l’Inter ne veut plus entendre parler de lui et écoutera toutes les propositions afin qu'il reparte très vite.

Du côté de L’Equipe, on affirme que Leonardo a mis de côté l’ensemble des dossiers du mercato, et notamment celui de l’Argentin. « Le contexte actuel est encore trop flou », affirme le directeur sportif du Paris Saint-Germain, conscient que les budgets ne seront plus les mêmes. De son côté, Mauro Icardi n’est plus réellement aussi chaud pour rester au PSG, notamment parce qu’il n’est plus autant en odeur de sainteté avec Thomas Tuchel. Et qui dit avenir de Mauro Icardi dit bien évidemment Wanda Nara. L’épouse et représentante de l’attaquant argentin n’a jamais caché son désir de revenir en Italie, même si selon le quotidien sportif la relation entre Mme Icardi et Leonardo est bonne. Mais Wanda Nara est tout de même attentive à la positions de plusieurs clubs italiens et espagnols, histoire de ne pas être prise au dépourvu lorsque le Paris SG prendra sa décision concernant l’option d’achat.