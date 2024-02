PSG ‍: Le Qatar s’ennuie, Luis Enrique se fait sermonner

Dans : PSG.

Malgré les bons résultats obtenus cette saison, les propriétaires du Paris Saint-Germain ne sont pas satisfaits. Les plus hauts dirigeants réclament davantage de détermination de la part des joueurs, ainsi qu’un jeu plus séduisant à l’entraîneur Luis Enrique.

Plutôt calme pendant le mercato hivernal, le Paris Saint-Germain semble se satisfaire de son effectif. Et pourtant, la première partie de saison n’a pas fait l’unanimité en interne. Le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos ont participé à des réunions avec les propriétaires du club de la capitale. L’occasion pour l’état-major de partager son mécontentement sur plusieurs points. Bien évidemment, l’insatisfaction ne concerne pas les résultats de la saison.

Le Paris Saint-Germain est actuellement solide leader de Ligue 1, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et quart de finaliste en Coupe de France. Difficile de faire mieux. Selon les informations de Paris Team, les hauts dirigeants ne comprennent pas le style de jeu de l’entraîneur Luis Enrique. Mais ce n’est pas tout. Le Qatar verrait aussi un manque de détermination de la part des joueurs. En gros, l’état-major aimerait un jeu plus séduisant ainsi qu’une véritable âme au sein de l’équipe.

Priorité à la C1

Avec ces nouveaux critères, le Paris Saint-Germain souhaite revoir ses ambitions pour cette saison. La priorité du moment reste une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions au détriment de la Real Sociedad. Mais la manière sera sans doute observée. Le Qatar veut voir une réelle progression de son équipe qui, selon eux, ne parvient pas totalement à emballer les supporters. L’autre objectif de la direction consiste à séduire les partenaires actuels, et à attirer de nouveaux investisseurs malgré les départs des stars Lionel Messi et Neymar. Luis Enrique et ses hommes pourraient donc recevoir un coup de pression inattendu.