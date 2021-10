Neymar dézingué, la star du PSG n'est plus respectée

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar n'avance plus, ce sont les chiffres qui parlent. Résultat, la star du PSG se fait critiquer comme jamais sur son niveau de jeu.

Arrivé du FC Barcelone en superstar en 2017, Neymar volait littéralement sur le terrain à sa signature au PSG. Malgré ses deux grosses blessures, le Parc des Princes pouvait voir à chaque occasion, un joueur capable de faire des différences énormes sur chaque dribble, chaque passe ou chaque tir. Et sa manière d’éliminer les adversaires en partant arrêté, démontrait son incroyable vivacité au démarrage, et rendait quasiment impossible la récupération du ballon sans faire faute. Depuis, le temps est passé, Neymar n’est plus aussi fluet, et surtout, il ne retrouve plus cette accélération qui faisait des ravages. Les chiffres parlent d’eux-mêmes depuis le début de la saison, et le Brésilien voit ses derniers mois difficiles avec le PSG être confirmés, comme l’explique L'Equipe dans un dossier qui est consacré au numéro 10 parisien.

Des chiffres impitoyables

Neymar a quasiment divisé par deux son nombre de dribbles, passant de 12 en 2017-2018, à 7 par match cette saison. Résultat, il récupère forcément moins de fautes et de coup-francs, lui qui était capable de rendre fous ses adversaires, et de provoquer de nombreux cartons. Même constat dans les duels, qu’il vient désormais beaucoup moins chercher. Neymar avait comme envie d’avoir le ballon à tout prix, quitte à le chercher très bas pour prendre ensuite de la vitesse et provoquer. Désormais, il récupère le ballon beaucoup plus haut, et a forcément moins d’influence sur le jeu. Et devant le but, le constat est criant également. Il effectuait 60 % de tirs cadrés à son arrivée au PSG, et est tombé à 27 % cette saison. Sa routine de tir doit aussi évoluer en fonction de son physique, et la vitesse perdue doit être compensée.

Neymar va finir défenseur au PSG

En revanche, histoire de rappeler que tout n’est pas forcément noir, Neymar a réalisé de gros efforts sur le plan défensif. Totalement désintéressé de cet aspect, le Brésilien du PSG revient désormais aider plus régulièrement, histoire aussi de récupérer des ballons qu’il ne perdait pas avant. Parmi le trio qu’il compose avec Messi et Mbappé, il est celui qui court le plus, et assez largement. Une volonté d’aider aussi son équipe, mais aussi une demande du coach, qui ne peut pas se permettre d’avoir autant de joueurs qui ne font pas d’efforts défensifs.

Où est passé le grand Neymar ?

Pas suffisant toutefois pour éviter les critiques qui sont de plus en plus vives à son encontre. Si parfois, c’était son mode de jeu un peu trop individualiste qui énervait, désormais, c’est clairement son niveau de jeu qui est en cause. Transparent face à l’OM, le joueur du Paris SG s’est pris ainsi un énorme tacle de la part de Samir Nasri, qui analysait la rencontre pour FootballClubdeMarseille. « Mais pour moi la vraie merguez du match, c’est Neymar. Mais pourtant c’est un phénomène, j’ai joué contre lui quand il était au Barça et au PSG, il était impressionnant. C’est juste cette saison avec le PSG qu’il est pas bon, alors qu’au Brésil il porte la sélection. Même la relation technique entre Messi et Neymar, elle n’est pas là », a constaté l’ancien milieu de terrain de l’OM et de Manchester City, qui s’étonne quand même de voir Neymar à un tel niveau.