PSG ‍: Le Qatar ne sait pas gérer les stars, il accuse Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La gestion difficile de Kylian Mbappé au PSG durant cette fin de saison pose globalement la question de la gestion des stars par le Qatar au moment de leur départ de Paris.

Neymar et Lionel Messi l’été dernier et maintenant Kylian Mbappé, les divorces ne se déroulent jamais bien au Paris Saint-Germain dès lors qu’il s’agit de stars. Il y a six mois, le club de la capitale s’est séparé en mauvais termes avec Neymar et Lionel Messi et le chemin semble identique pour Kylian Mbappé. Il y a pourtant un historique différent avec le capitaine de l’Equipe de France, joueur majeur de l’équipe nationale et natif de Paris. Pourtant, la gestion de Luis Enrique au cours des dernières semaines laisse clairement entrevoir un divorce dans la douleur et la haine. Remplacé dès la 65e minute contre Rennes au Parc des Princes il y a une semaine, « KM7 » est sorti dès la mi-temps à Monaco vendredi soir… et a pris la direction des tribunes pour la deuxième mi-temps. Dans un édito publié ce lundi, Le Point évoque les divorces conflictuels entre le PSG et ses stars. Un vrai problème que le Qatar va rapidement devoir gérer à l’avenir pour continuer à attirer de grands joueurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

« On remarque que c'est de plus en plus compliqué au Paris Saint-Germain lorsqu'est venu le moment de se séparer de ses stars. On se souvient de la polémique du voyage de Lionel Messi en Arabie saoudite, de Marco Verratti ostracisé ou encore de Neymar pris en grippe de manière virulente par les supporteurs. Si le club de la capitale veut être crédible, il doit aussi savoir mieux gérer ce type de départs » écrit notre confrère Adrien Mathieu, lequel reconnait toutefois que dans le cas de Kylian Mbappé, les torts sont partagés. « De son côté, le joueur a clairement raté la passation de pouvoir pour se retrouver seul patron d'une équipe dont il n'a jamais su assumer les responsabilités, au-delà de ses statistiques personnelles impressionnantes. Au final, on est juste pressé que l'histoire se termine le 30 juin prochain, pour que Mbappé connaisse enfin son premier défi à l'étranger et que le PSG coupe le cordon et se reconstruise sans lui » conclut Le Point, qui attend le PSG au tournant pour la gestion de l’après-Mbappé.