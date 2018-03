PSG : Le Qatar ne lâchera pas le PSG et frappera encore fort !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Non, l'échec du Paris Saint-Germain contre le Real Madrid ne poussera pas le Qatar à se désengager du club de la capitale. Et l'argent ne sera pas non plus un problème.

Que les supporters du PSG se rassurent, même si l'Emir du Qatar n'a pas apprécié la défaite de son équipe mardi soir face à Madrid, au point de quitter sa place au Parc des Princes quelques minutes avant la fin de la rencontre, QSI ne lâchera pas l'affaire de sitôt et l'a fait savoir. « Le projet ne s'arrête pas. L'investissement a été énorme, et il se poursuit », a confié à l'Agence France Presse un proche des dirigeants qataris du club de la capitale. Car ces derniers savent bien que cet investissement dans le Paris SG est une opération de longue haleine et que réagir brutalement en se séparant du club serait une erreur grossière.

Et concernant l'argent déjà dépensé au PSG, il faut relativiser l'importance que cela a pour le Qatar. « Le financement du rêve européen du PSG peut paraître astronomique, le milliard d'euros investi dans le club ne représente qu'une quinzaine de jours de dépenses pour les préparatifs du Mondial... », rappelle l'AFP, qui précise que le Qatar est adepte du soft power, une forme de puissance douce en manière diplomatique et économique.