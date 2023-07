PSG ‍: Le Qatar met un stop brutal à Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très actif, le coordinateur sportif parisien Luis Campos a déjà recruté pour 150 millions d’euros depuis le début du mercato au PSG.

Depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain enchaine les officialisations. Le mercato est bel et bien lancé dans la capitale française, après les arrivées de Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Kang-in Lee. Des arrivées auxquelles il faut ajouter celle d’Hugo Ekitike, dont l’option d’achat à 35 millions d’euros a été levée cet été par le club de la capitale française.

Au total, le champion de France a déjà dépensé la coquette somme de 150 millions d’euros sur le marché des transferts avec dans le détail 60 millions d’euros pour Ugarte, 40 millions d’euros pour Hernandez, 22 millions d’euros pour Kang-in Lee et 35 millions d’euros pour Ekitike. Des sommes faramineuses et qui vont logiquement avoir de grosses conséquences sur la suite du mercato à Paris car pour le Qatar, il n’est plus question de financer à 100 % le mercato du PSG sans limites.

Le PSG doit maintenant vendre pour recruter

Luis Campos doit aussi apprendre à auto-financer une partie de ses achats. À en croire les informations de L’Equipe, le PSG compte maintenant sur la vente de plusieurs joueurs pour « conclure d’autres pistes ». Autrement dit, il va désormais falloir que la direction sportive du club parisien arrive à vendre quelques joueurs pour en faire venir d’autres. C’est le sens du message envoyé à Luis Campos par Nasser Al-Khelaïfi au cours des dernières heures.

Un message reçu cinq sur cinq par le coordinateur sportif portugais du PSG qui aurait déjà bouclé le transfert définitif de Mauro Icardi à Galatasaray. Le buteur argentin au salaire colossal, qui revenait de prêt cet été, va repartir aussi vite qu’il est revenu en Turquie. Le club stambouliote va dépenser 10 millions d’euros pour s’offrir les services de l’ex-capitaine de l’Inter Milan, un transfert accueilli positivement à Paris, où l’on commence à croire qu’il est possible de trouver des portes de sortie aux indésirables. Luis Campos va maintenant essayer d’en faire de même avec Paredes, Navas ou encore Kurzawa et Draxler afin de financer la suite du mercato du PSG.