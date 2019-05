PSG : Le Qatar en ébullition, la piste José Mourinho bouillante !

Dans : PSG, Ligue 1.

Loin d’être inquiété en dépit de l’élimination étonnante et décevante en Ligue des Champions, Thomas Tuchel est en revanche beaucoup plus fragilisé en cette fin de saison cauchemardesque.

Ses relations houleuses avec Antero Henrique n’arrangent rien, alors qu’il voit son équipe perdre toutes ses certitudes et son entrain ces dernières semaines. Dans ces conditions, le forcing du dirigeant portugais pour installer José Mourinho au poste d’entraineur du PSG commence à porter ses fruits. C’est ce que révèle Euro United, pour qui les discussions entre le clan de l’entraineur deux fois vainqueur de la Ligue des Champions, et les dirigeants qataris sont passées à la vitesse supérieure ces derniers temps. De quoi réellement envisager un changement d’entraineur, alors que Tuchel a prolongé son contrat au début de l’année même si aucune annonce officielle n’a été effectuée ?

Le fait que l’entraineur allemand ne parvienne pas à redresser l’équipe en cette fin de saison n’arrange en tout cas pas sa cause, et le forcing d’Henrique auprès des hauts dirigeants pourrait bien finir par peser, alors que Nasser Al-Khelaïfi est revenu à Doha et va se réunir avec l’Emir pour discuter de l’avenir du PSG dans les prochains jours. Sans oublier le fait que José Mourinho a fait plusieurs appels du pied au football français ces derniers jours, et que le Portugais est totalement libre de s’engager pour le club de son choix après son renvoi de Manchester United en fin d’année dernière.