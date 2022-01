PSG : Le Qatar dévoile son plan Mbappé 2023

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Encore et toujours en fin de contrat du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Dans tous les cas, la direction du club de la capitale française va faire tout son possible pour le convaincre de rester.

Alors que Neymar et Lionel Messi sont sur courant alternatif depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est vraiment le facteur X du côté du PSG. Auteur de 19 buts et de 15 passes décisives en 27 matchs cette saison, le champion du monde est plus qu’indispensable à Paris. C’est donc pour cette raison que Nasser Al-Khelaifi et Leonardo veulent tenter le tout pour le tout pour le convaincre de rester. Pour cela, la direction parisienne compte déjà offrir le meilleur projet sportif possible à leur star. Ce qui passera par un recrutement XXL en vue de la saison prochaine. Si un joueur comme Tanguy Ndombele (Tottenham) est annoncé avec insistance au PSG ces dernières heures, le nom de Frank Kessié revient encore et toujours autour du Parc des Princes. Dans sa volonté de renforcer son entrejeu, qui reste le point faible de Paris, Leonardo envisage effectivement de recruter l’actuel joueur du Milan AC.

Kessié, un leurre pour convaincre Mbappé

Le Paris Saint-Germain espère toujours prolonger Mbappé. Les dernières discussions ont été positives. Le club est en pourparlers avec Pogba et Kessié pour convaincre Mbappé de rester. @LaurensJulien pic.twitter.com/ltW4PfO8Pr — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFRA) January 18, 2022

En plus de Paul Pogba (Manchester United), le PSG rêve donc de faire venir l’international ivoirien de manière gratuite. Libre de tout contrat à partir de juillet prochain, Kessié se rapproche peu à peu du PSG, alors que le Real a définitivement lâché l’affaire. Au grand bonheur de Paris, qui espère d’ailleurs planter un couteau dans le dos de Madrid en recrutant Kessié afin que Mbappé change d’avis. En effet, d’après Todofichajes, le PSG veut montrer à Mbappé qu’il souhaite construire un énorme projet autour de lui, ce que le Real Madrid lui propose aussi. Mais malgré une énorme offre de prolongation de contrat, l'international français sait aussi que son statut, comparé à celui de Neymar et de Messi, pourrait aussi peser dans son esprit.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Il y a donc encore beaucoup de travail pour inverser la tendance, mais Nasser Al-Khelaïfi est persuadé qu'en offrant à Mbappé une Dream Team totalement dévouée à son sujet, il a encore des chances de séduire son attaquant français. Et quand on connait l'importance que l'ancien monégasque attache aux grandes ambitions et aux symboles forts, cela peut aussi être un angle d'attaque pour le PSG, persuadé que Kylian Mbappé ne fait pas vraiment de son choix de carrière une simple question d'argent.