PSG : Le Qatar a tranché, l'opération Messi à Paris est lancée

Dans : PSG.

Club parmi les plus riches au monde, le PSG n’est peut-être pas parmi les grands favoris pour récupérer Lionel Messi cet été. Mais il possède une carte à jouer.

Mais il compte bien tenter sa chance, et pourquoi pas inverser la tendance, avec de solides arguments à la clé. Un championnat moins virulent que la Premier League, la présence de son ami Neymar, des moyens financiers non négligeables, le Paris SG a des arguments à faire valoir. Et le club de la capitale a tenu à les faire connaitre. Le journal argentin Olé délivre en effet une information capitale en cette fin de semaine, avec le coup de téléphone passé par Leonardo à Jorge Messi, le père et également représentant de Lionel Messi. Le but de la discussion était simple : tout d’abord une confirmation du départ de La Pulga du FC Barcelone par son père, les conditions juridiques du règlement de sa dernière année de contrat, et enfin si le clan Messi serait à l’écoute d’une proposition économique de la part du PSG.

Pas de grandes indications pour le moment, mais un contact réel qui pourrait avoir son importance. Car si Leonardo a reçu le feu vert du Cheikh Al Thani pour avancer dans ce dossier, c’est que le bras de fer entre Messi et le Barça pourrait profiter au club français. En effet, Manchester City n’a pas vraiment une grande liberté dans les montants à mettre sur le marché des transferts, fair-play financier oblige. Et malgré la préférence de l’Argentin à l’idée de travailler à nouveau avec Pep Guardiola, si jamais le FC Barcelone décidait de demander une indemnité de transfert comme il semble en avoir l’autorité, alors le PSG regagnerait nettement des points par rapport à Manchester City. De quoi expliquer pourquoi Leonardo est venu aux renseignements, et a tenu à faire savoir que le Paris Saint-Germain était bien sur le coup de cette recrue de rêve.