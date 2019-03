PSG : Le Qatar a fait exploser ce joueur au Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1, Serie A.

Titulaire indiscutable à la Juventus Turin et en Equipe de France, Blaise Matuidi est assurément l’un des joueurs préférés des Français.

Il faut dire que l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain donne toujours son maximum sur le terrain, et que son état d’esprit fait l’unanimité. A l’heure où de nombreux fans du club parisien regrette son départ pour laisser la place à un Adrien Rabiot qui n’aura pas vraiment su en profiter, l’international tricolore est revenu sur son passage au PSG. Interrogé par Le Parisien, le joueur de 31 ans a salué la compétitivité et l’exigence que le Qatar a amené à Paris et plus globalement en L1.

« À Paris, le rachat par le Qatar a donné l’objectif d’être au sommet en France et d’aller loin en Ligue des champions. Il y avait beaucoup d’internationaux, des joueurs de très grande qualité et le défi a été d’élever encore mon niveau de jeu et de montrer que je suis capable d’être bon voire très bon. C’est cela qui m’a poussé au quotidien à me donner encore et encore. Ce qui se dit à l’extérieur, c’est du vent. C’est le terrain qui me donne cette force » a confié un Blaise Matuidi souvent moqué, et pourtant indispensable à chacune de ses équipes.