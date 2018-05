PSG : le PSG vaut 1,1 milliard et ça ne mérite pas le top 10 !

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League, Foot Europeen, OL, Monaco.

Même si le Paris Saint-Germain n'est pas encore un très grand club européen, la formation de la capitale est toutefois valorisée à plus d'un milliard d’euros.

Après une saison 2017-2018 pleine de rebondissements, ponctuée par une victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool (3-1), le cabinet KPMG a révélé une étude sur la valorisation des différents clubs à travers l'Europe. Si Manchester United a la plus grosse valeur marchande, avec 3.255 milliards d’euros d'actifs, devant le Real Madrid (2.920) et le Barça (2.783), les très grands clubs complètent le Top 10 (le Bayern avec 2.552, la Juventus avec 1.302), aux côtés des formations de Premier League (Manchester City avec 2.160, Arsenal avec 2.102, Chelsea avec 1.765, Liverpool avec 1.580 et Tottenham avec 1.286). Juste derrière, c'est le PSG qui pointe le bout de son nez, avec une valeur estimée à 1.142 milliard.

Un onzième rang plutôt logique, sachant que ce classement se base sur la valeur de l'effectif, les résultats sportifs, le business, le patrimoine immobilier et les réseaux sociaux. Des leviers que le club francilien essaye d'activer au maximum sous la direction de QSI, qui tente de faire entrer Paris dans le gratin mondial avec notamment un recrutement cinq étoiles. Si le PSG vaut donc plus d'un milliard d’euros, ce n'est pas encore le cas des autres clubs français présents dans le Top 30. Puisque l’Olympique Lyonnais, classé en 22e position, est jugé à 429 millions d'euros, et que l'AS Monaco est à 259 ME à la 30e place. Une étude qui « montre bien que la France continue d’envoyer un signal très positif dans l’industrie » du football, avec le PSG en tête de gondole.