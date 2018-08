PSG : Le PSG va prêter un joueur au Bétis, et c'est plutôt étonnant

Dans : PSG, Mercato, Liga.

En cette dernière journée du mercato estival, les supporters du Paris Saint-Germain s'attendaient probablement à un feu d'artifice, mais à priori on s'oriente plutôt vers un pétard mouillé. Non pas que les signatures annoncées de Juan Bernat et Eric Choupo-Moting soient très décevantes, enfin si un peu quand même, mais c'est surtout que dans le même temps le PSG va faire partir un joueur comme Giovani Lo Celso.

Car ce vendredi Marca confirme les rumeurs, le milieu de terrain argentin va être prêté par le Paris Saint-Germain en Liga. Et c'est à priori le Bétis Séville qui s'apprête à accueillir le joueur recruté en 2016 à Rosario Central et qui a alterné le bon et le moins bon sous le maillot du club de la capitale. Ce prêt d'une saison sera avec une option d'achat non-obligatoire à 30ME, sachant que Giovani Lo Celso a encore trois ans de contrat avec le PSG. Dans le sens des départs, le Paris SG devrait encore perdre Kevin Trapp annoncé de retour à Francfort, et peut-être un ou deux jeunes joueurs.