PSG : Le PSG colle 40ME sur la table, le Bayern refuse de vendre Boateng !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Le Paris Saint-Germain ne semblait plus réellement avoir d'intérêt pour Jérôme Boateng, le nom de l'international allemand n'étant plus évoqué depuis plusieurs jours. Mais à priori Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique cachaient bien leur jeu, puisque plusieurs médias allemands affirment ce jeudi après-midi qu'une offre à hauteur de 40ME venue du PSG a été transmise ces dernières heures aux dirigeants du Bayern Munich. Mais la réponse allemand n'aurait pas traîné.

En effet, le club bavarois n'a pas cédé, répondant au Paris Saint-Germain que pour avoir Jérôme Boateng il faudrait payer 50ME et pas un euro de moins. Et compte tenu de l'imminence de la fin du mercato, les responsables bavarois ont prévenu le PSG qu'il était inutile de marchander, les chances de voir Jérôme Boateng partir à Paris étaient désormais nulles. A la plus grande joie de l'entraîneur du Bayern Munich, Boateng sera donc une saison de plus en Bundesliga, tandis que le Paris Saint-Germain continue à travailler sur d'autres pistes avec un timing de plus en plus serré.