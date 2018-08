PSG : Le PSG abandonne, N'Golo Kanté ne viendra pas au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

C'était le désir numéro 1 du Paris Saint-Germain, et cela même avant la victoire de la France dans le Mondial en Russie, le club de la capitale souhaitait faire revenir N'Golo Kanté en Ligue 1 lors de ce mercato. Mais, même si le PSG a longtemps réfléchi et tout étudié pour essayer de trouver un accord avec Chelsea, ESPN annonce ce mardi soir que finalement les dirigeants parisiens auraient renoncé à l'idée de recruter N'Golo Kanté cet été. Outre les délais et le prix du joueur, il semble que l'ancien caennais n'était pas totalement tenté de quitter la Premier League où il s'éclate réellement.

Désormais, toujours selon le média américain, la priorité en milieu de terrain pour le Paris SG est de prolonger Adrien Rabiot, Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique étant déterminés à faire du milieu de terrain tricolore un cadre du club de la capitale alors que Rabiot n'a plus qu'un an de contrat au Paris Saint-Germain. Le mercato du PSG devrait tourner autour du recrutement d'un latéral gauche et et d'un défenseur. Pour ces deux profils, les pistes sont très nombreuses.