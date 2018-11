PSG : Le prochain Verratti pour 20 ME, Paris est dans le coup au mercato

Dans : PSG, Serie A.

« Si nous suivons Sandro Tonali ? Je pense qu’il n’est pas difficile à repérer. Il jouait en Serie B la saison passée, et tout le monde le suivait déjà ». Directeur sportif de la Juventus Turin, Fabio Paratici n’a pas fait semblant quand il a été interrogé par Sky Italia sur le prodige Sandro Tonali. A 18 ans, ce milieu de terrain épate toute la botte, et pas seulement puisque selon TMW, le PSG fait désormais partie des clubs intéressés. Son histoire rappelle forcément celle de Marco Verratti, que Paris avait fait venir depuis Pescara alors qu’il était un espoir du football italien.

C’est un peu la même musique pour Tonali, parfois comparé à Andres Iniesta en Italie, et qui a de nombreux courtisans dont la Juventus Turin. Fera-t-il, comme le « Petit Hibou », le choix de s’éloigner de la pression italienne pour mieux exploser au PSG ? A noter que Chelsea de Maurizio Sarri essaye de profiter de la fibre italienne de son manager pour couper l’herbe sous le pied à tout le monde et enrôler ce joueur qui fait des prouesses en Serie B. Du côté de Brescia, on s’attend à recevoir de copieuses offres en fin de saison, puisque la formation de Lombardie compte bien récupérer 20 ME pour son petit prodige qui est sous contrat jusqu’en juin 2021. A la vue des courtisans, cela pourrait bien arriver.