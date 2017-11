PSG : Le prochain gros achat du PSG sera en Belgique

Dans : PSG, Foot Europeen.

À la recherche d'un club satellite depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain aurait trouvé son bonheur en Belgique.

« Eupen est naturellement plus proche du PSG que d’autres clubs ». Il y a quelques jours, Andreas Bleicher, membre du conseil d’administration d'Eupen, vendait plus ou moins la mèche par rapport à un futur partenariat avec Paris. Lié avec l’équipe belge par le Qatar, puisque c'est le groupe Aspire Zone qui est propriétaire, le PSG se rapproche bel et bien de la lanterne rouge de la Jupiler League. En effet, selon RMC, « les liens se resserrent » entre les deux formations, qui ont échangé samedi à Eupen puisqu'une délégation francilienne, menée par Jean-François Pien, patron du centre de formation, et Luis Fernandez, directeur sportif du centre, a rencontré les dirigeants belges.

En visitant les infrastructures puis en assistant à la défaite contre le Royal Antwerp (0-1), le PSG s'est rapproché d'Eupen, avec qui un partenariat se dessine. Un futur accord pouvant aboutir sur le prêt de deux jeunes joueurs du PSG en Belgique pour les faire progresser, mais aussi pour renforcer la nouvelle troupe de Claude Makelele, qui réclame plutôt des joueurs plus expérimentés en vue du maintien. Quoi qu'il en soit, « les discussions se poursuivent » entre le PSG et Eupen avec comme objectif de trouver un terrain d'entente susceptible de satisfaire les intérêts des deux parties.