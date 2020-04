PSG : Le plan de Wilfried Mbappé et du Real explose au mercato

Dans : PSG.

La crise du coronavirus chamboule les plans des plus gros clubs européens dans l’optique du mercato et cela vaut notamment pour le deal entre le Real Madrid et le PSG au sujet de Kylian Mbappé.

Ce n’est un secret pour personne, le vice-champion d’Espagne en titre rêvait de s’offrir l’attaquant du Paris Saint-Germain dès cet été. Une version confirmée par l’émission El Chiringuito, qui dévoile notamment que les contacts étaient constants entre Wilfried Mbappé, le père du footballeur du PSG, et l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane au cours des dernières semaines. Dans le clan madrilène comme dans celui de Kylian Mbappé, on espérait une issue heureuse dès le mercato estival de 2020 avec un transfert à la clé, malgré la réticence affichée par l’Emir du Qatar et par Nasser Al-Khelaïfi.

Mais à en croire le média espagnol, le plan du Real Madrid et de Kylian Mbappé a totalement explosé en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Cette période sans match ayant un énorme impact sur les finances des clubs, il est devenu quasiment impossible pour le Real Madrid de soumettre une offre importante au Paris SG pour recruter Kylian Mbappé. C’est ainsi que selon le journaliste Eduardo Inda, Florentino Pérez va revenir à son plan initial, c’est-à-dire d’attendre sagement l’été 2021 avant d’attaquer frontalement le Paris SG dans le but de recruter l’attaquant star de l’Equipe de France. En espérant bien évidemment que d’ici le mercato de 2021, le PSG n’aura pas réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat au-delà de juin 2022, à savoir son bail actuel. Prolongation ou pas du joueur, le Real Madrid devra de toute façon signer un chèque historique pour s’attacher les services de Kylian Mbappé. Le chiffre de 300 ME est de nouveau évoqué par l’émission de télévision espagnole…