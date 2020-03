PSG : Le plan bancal de Manchester United pour acheter Mbappé

Dans : PSG.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé. Ce qui laisse un mince espoir au Real Madrid et à ses autres prétendants…

Ces derniers jours, l’intérêt du Real Madrid à l’égard de Kylian Mbappé est régulièrement évoqué dans la presse espagnole. Mais l’ensemble des médias s’entend sur un point, il sera impossible de recruter l’avant-centre du Paris Saint-Germain l’été prochain. En effet, prolongation ou pas au PSG, le champion du monde 2018 ne quittera pas la capitale avant l’été 2021. C’est précisément à ce moment que les offres risquent de pleuvoir sur le bureau de Nasser Al-Khelaïfi car outre le Real Madrid, d’autres cadors européens rêvent du natif de Paris, y compris Manchester United selon les informations de Don Balon.

Le média espagnol dévoile que les Red Devils rêvent de se qualifier en Ligue des Champions à l’issue de la saison 2020-2021, et ainsi convaincre Kylian Mbappé de rejoindre Old Trafford. Pour l’heure, tout cela paraît bien utopique. Mais Manchester United a clairement la puissance financière suffisante pour recruter le joueur. Car selon le média, la direction mancunienne n’est pas réticente à l’idée d’offrir plus de 200 ME au Paris Saint-Germain dans le but de recruter Kylian Mbappé. Une proposition qui pourrait convaincre Nasser Al-Khelaïfi, uniquement dans le cas de figure où l’ancien Monégasque refuserait de prolonger son contrat au-delà de 2022. Par ailleurs, Don Balon évoque de nouveau l’intérêt de Liverpool, qui surveille toujours attentivement la situation de Kylian Mbappé et qui pourrait passer à l’offensive en cas de départ de Sadio Mané, de Roberto Firmino ou de Mohamed Salah. Mais les Reds ont d’autres pistes, dont celle menant à Jadon Sancho, que Jurgen Klopp adore tout simplement.