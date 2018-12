PSG : Le plan B du Barça si Rabiot devient ingérable

Dans : PSG, Liga, Mercato.

En froid avec le Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot est annoncé très proche du FC Barcelone. Une tendance qui inquiète les supporters catalans.

Rien à voir avec le niveau du milieu de terrain, toujours considéré comme un jeune à fort potentiel. Le problème vient plutôt de son comportement ces derniers mois. Les Espagnols n’ont pas oublié le refus de l’international français lorsque Didier Deschamps lui a demandé de jouer les suppléants avant le Mondial 2018. Et les conditions de sa mise à l’écart à Paris ne rassurent pas non plus Marc Duch, le porte-parole du groupe de supporters Manifest Blaugrana.

« Sa réputation nous préoccupe, a confié le fan du Barça au quotidien Le Parisien. Mais il n’y a pas que ça. Le club sait gérer ce genre de personnages. Mais nous pensons que Rabiot va bloquer l’évolution de jeunes formés à la Masia, comme Carles Aleña et Riqui Puig. Pourquoi chercher ailleurs ce que nous avons sous la main ? » Peut-être parce que Rabiot représente une belle affaire sur le marché des transferts.

Le Barça n’a rien à perdre

C’est effectivement l’argument du journaliste Alfredo Martinez, qui voit déjà un plan de secours au cas où Rabiot ne donnait pas satisfaction au Camp Nou. « Bien cadré, il reste un super joueur. Et s’il ne fonctionne pas, Barcelone pourra le vendre et faire une plus-value, a envisagé notre confrère de la Onda Cero. Il représente une opportunité à ne pas rater. » Enfin, à supposer que le Barça parvienne à s’entendre avec Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur qui complique les discussions.