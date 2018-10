PSG : Le Paris SG tape dans le tas et vire 100 Ultras !

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain n'ont pas tardé à réagir aux graves incidents intervenus autour du Parc des Princes après la large victoire du PSG face à l'Etoile Rouge de Belgrade. 100 supporters auraient ainsi été bannis précise Culture-PSG.

Même si le Collectif Ultras Paris s'est dédouané concernant les bagarres qui se sont déroulées à l'extérieur du stade parisien après le match de Ligue des champions, le Paris SG a rapidement tenu à montrer sa détermination à faire le ménage dans ses tribunes. Ainsi, ce vendredi soir, Le Parisien annonce que les dirigeants du PSG ont décidé d'exclure certains de ses supporters les plus acharnés, le site spécialisé évoquant une centaine de personnes ainsi privées d'accès au Parc. Ces derniers ont reçu dans la journée un courrier recommandé avec accusé de réception signé de Nicolas Arndt, directeur de la billeterie du PSG, lequel les informe qu'ils sont désormais privés de leur abonnement au Parc des Princes.

« Compte tenu des risques d’atteinte à la sécurité des manifestations sportives organisées par le Paris Saint-Germain et des risques d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens créés par votre comportement lors du match PSG-Belgrade du 3 octobre 2018, le Paris Saint-Germain a décidé de résilier avec effet immédiat votre abonnement. Ce comportement contrevient à la législation française (...) Le Paris Saint-Germain a décidé de cesser les prélèvements de votre compte à compter de ce jour. Nous vous précisons également qu’aucun nouvel abonnement, aucune place de billetterie, aucune prestation de relations publiques ni aucun titre donnant accès aux matchs du Paris Saint-Germain ne vous seront délivrés jusqu’au 3 octobre 2019, soit pendant un an », précise, dans ce courrier, le club de la capitale. Et à priori d'autres courriers devraient arriver dans les prochains jours...