PSG : Le Paris SG prié de remplacer Leonardo, et vite !

Après l’immense échec du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à Manchester United, tout le monde cherche des explications. Qui sont les responsables, que la direction doit-elle changer à l’avenir ? Les questions sont nombreuses autour du club de la capitale. Interrogé dans Le Figaro, Youri Djorkaeff a apporté quelques éléments de réponse. Et pour l’ancien champion du monde avec l’Equipe de France, le problème principal se situe au niveau de l’organigramme. Selon lui, un homme comme Leonardo n’a pas été remplacé. Et cela pose un véritable souci dans le fonctionnement du club…

« Le club souffre d’un vrai complexe et n’est pas capable de se surpasser dans les moments difficiles. Il y a un manque de caractère. Dans ces matches compliqués, on sent que ça flanche, qu’il y a une chape de plomb, que les joueurs et plus généralement le club, ont peur. Affronter ce Manchester, c’était du pain-béni. Mais je ne vois pas pourquoi ça changerait dans les mois à venir car rien ne change au PSG. L’ADN PSG n’existe pas. Thomas Tuchel est un bon entraîneur mais il faut voir avec qui il travaille. Ce qui manque au PSG, ce sont des gens dont l’objectif principal est le club et non leur petite personne. Paris a bien fonctionné quand Leonardo en était le patron sportif et ce n’est pas un hasard. Pour rivaliser avec les cadors, il faut des éléments qui connaissent et aiment l’environnement de Paris. Ça doit transpirer PSG à tous les étages et ce n’est pas le cas. Dans les autres institutions, ça fonctionne comme ça » a lâché l’ancien attaquant des Bleus. Reste maintenant à voir quelles seront les décisions prises par Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique à l’avenir pour résoudre les problèmes récurrents du PSG…