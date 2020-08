PSG : Le Paris SG pense très fort aux victimes de l’explosion de Beyrouth

Dans : PSG.

Une énorme explosion a eu lieu ce mardi après-midi sur le port de Beyrouth. La capitale libanaise, déjà durement touchée par la crise économique, a été transformée en une scène de guerre avec cette explosion impressionnante d’origine pour le moment inconnue.

De nombreux blessés et plus d’une dizaine de morts sont déjà à déplorer avec la crainte d’avoir des victimes ensevelies sous les débris. Devant cette triste actualité, le PSG a pris la parole sur les réseaux sociaux pour annoncer sa solidarité avec les habitants de Beyrouth et toutes les victimes de cette explosion.

Nos pensées vont vers les victimes de l’explosion qui a touché la ville de Beyrouth 🇱🇧 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2020