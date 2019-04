PSG : Le Paris SG lui fait peur, Dani Alves songe à partir !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

La saison 2018-2019 restera dans les mémoires. Et pour cause, il s’agit pour beaucoup d’observateurs et de supporters de la pire saison du Paris Saint-Germain, depuis l’arrivée de QSI en 2012. Avec un titre seulement dans la poche, l’équipe de Thomas Tuchel a déçu, et cela force certains joueurs à se poser des questions. C’est notamment le cas de Dani Alves, lequel arrive en fin de contrat, et qui était pourtant tout proche de trouver un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger. Selon RMC, le Brésilien n’est désormais plus aussi certain qu’avant de vouloir rester.

« En pourparlers avancés avec le club de la capitale, le Brésilien s'interroge sur le projet parisien, ce qu’il faut changer pour l’améliorer, et s'il est le plus adapté pour lui et son ambition de participer à la Coupe du Monde 2022 » explique notamment la radio, toujours bien informée, et qui jette un énorme flou sur l’avenir de Dani Alves. Du côté de Thomas Tuchel et de la direction parisienne, on souhaite conserver l’ancien joueur du Barça, auteur d’un but sensationnel contre Rennes. A eux de trouver les arguments nécessaires pour le rassurer sur le projet parisien, et de le convaincre de rester.