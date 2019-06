PSG : Le Paris SG annonce fièrement son nouveau contrat avec Nike

Dans : PSG, Ligue 1.

En collaboration depuis 1989, soit depuis 30 ans, le Paris Saint-Germain et Nike ne sont pas près de se séparer.

Ce vendredi matin, le club de la capitale a en effet annoncé la prolongation de leur contrat. La marque à la virgule est ainsi liée au champion de France jusqu’en 2032 ! Un bail longue durée dont on ne connaît pas les détails financiers. Mais on peut imaginer que le PSG réalise un gros coup, notamment en vue du fair-play financier. La preuve, le site officiel des Parisiens parle du « plus important contrat de sponsoring de son histoire ». D’où la fierté de Nasser Al-Khelaïfi.

« Cet accord représente une étape très importante, reflétant ce que le club est devenu sur la scène mondiale et les grandes ambitions que nous avons pour l'avenir, s’est réjoui le président du PSG. Nike est le partenaire le plus fidèle du club et cet accord témoigne de sa détermination à continuer à nous accompagner pendant de nombreuses années. Au cours des huit dernières saisons, nous avons développé la marque Paris Saint-Germain de manière très forte. »

Le nouveau maillot arrive

« Grâce à Nike et Jordan, nous avons vendu un nombre record de maillots cette saison, l'un des plus importants du football européen, a poursuivi le dirigeant. Nous sommes impatients de poursuivre cette croissance rapide et de franchir une nouvelle étape dans les années à venir, en particulier sur les marchés émergents du football. » A noter que Paris présentera lundi son nouveau maillot dessiné par son partenaire américain.